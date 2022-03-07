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В Черниговской области российские офицеры выбрасывают документы и убегают

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В Черниговской области российские офицеры выбрасывают свои документы и убегают домой.

Об этом сообщили в группе Оперативного командования "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"Офицеры одной из "сильнейших армий мира" так храбры, что в населенных пунктах в зоне ответственности подразделений оперативного командования "Північ" выбрасывают документы и убегают в свою непобедимую страну. И это уже делают офицеры!", - говорится в сообщении.

"Настало время наших егерей и партизан. Мы хорошо все помним, что Черниговщина - КРАЙ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ!!! Верьте в своих защитников!", - отметили военные.

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Как сообщили местные жители на Черниговщине корреспонденту Цензор.НЕТ, российские войска в некоторых селах признаются, что не хотят воевать и скрываются от боевых действий.

Топ комментарии

  • Rino Onix
    Боже, бережи єдину,
    рідну нашу Україну.
    Порятуй нас від біди,
    перемогу нам пошли.
    Дай свободи, миру всім,
    збережи захисників
    і додому хай вони
    повертаються живі.
  • Lvbnhj
    Очима блим губами плям.
    А ближче підійде.. скотина.
    навіть зарізити..не жаль
  • Lvbnhj
    Отак подивишся здаля
    На москаля .
    Не наче справді він людина.
    О......
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