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Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил

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Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил
Украинские войска 6 марта отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил.

Об этом написал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"6 марта российские оккупационные корпуса совершили целый ряд атак на фронте, чтобы сковать силы командования Операции объединенных сил.
Атаки были совершены на четырех направлениях – Троицкое, Золотое, Северодонецк и Волноваха. Все российские атаки отражены с тяжелыми потерями противника в людях, танках и БМП", – указал Бутусов.

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По его информации, российские командиры не жалеют насильственно мобилизованных в ЛДНР людей.

Вот документы убитых, взятые украинскими воинами 6 марта в районе Золотого. До многих трупов еще не добрались. Будем постепенно выкладывать.

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