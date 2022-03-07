Грузовик протаранил ворота посольства РФ в Ирландии

Полиция Ирландии задержала мужчину, который на грузовике протаранил ворота посольства России в Дублине на фоне протестов против российской агрессии в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на The Irish Times.

В результате инцидента, произошедшего в понедельник после обеда, 7 марта, никто не пострадал.

Грузовик с большим прицепом въехал задним ходом в ворота, когда у посольства РФ в Дублине продолжался протест из-за агрессии Москвы против Украины. После инцидента раздались возгласы "браво" и "молодец".

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Перед приездом полицейских мужчина заявил, что хочет, чтобы посол и его коллеги покинули эту свободную страну.

Отмечается, что протесты перед зданием российской дипмиссии продолжаются более 10 дней. Демонстранты уже неоднократно обливали вход в посольство красной краской и делали надписи граффити "нацисты" и "кровь на ваших руках".

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