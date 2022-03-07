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Скоро будет 200-ым: за доллар уже просят 150 рублей

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Курс рубля 7 марта обвалился по отношению к доллару и евро к рекордным отметкам.

Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка Forex, которые приводит Экономическая правда, сообщает Цензор.НЕТ.

Вечером доллар стоил 150 рублей, евро торговался по 164,5 руб. За сутки евро и доллар укрепились по отношению к рублю на 22-23%.

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4 марта Банк России снизил официальные курсы доллара и евро до 105,8124 и 116,5312 руб. соответственно, сообщалось, что они будут действовать с 5 марта.

ЦБ приостановил торги на всех рынках столичной биржи до 9 марта.

Топ комментарии

  • K Raze
    Кацапи самі собі своїми руками задвухсотили свій обісраний рубль
  • ex_ukrweb
    200м - гарна цифра, але в данному випадку очiкую 300.
    шоб вiдсосалы в тракториста.
  • Привет
    Скоро за рупель будут бить морду...и возможно ногами...
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