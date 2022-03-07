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Европа не может сразу отказаться от российского газа и нефти, - Джонсон

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает корреспондент Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.

Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не столь зависима от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.

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"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости от нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.

Кроме того, по словам британского премьера, лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".

"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.

Премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что такой шаг ударил бы по Европе, включая Украину. "Если вы заставите компании отключиться от нефти и газа из РФ, это будет иметь невероятные последствия, в том числе для Украины", - заявил он, добавив, что поддерживает позицию немецкого канцлера в этом.

Ранее глава правительства Германии заявил, что поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.

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Топ комментарии

  • Gyro
    Й він каже абсолютну правду. Але можна ще розвести зраду коментів на 300((
  • Alexey Burchak "Allad"
    ой та нічого страшного, скільки там вона на вас заробляє в день? 600? 700 мільйонів? Це всього лише 25 бомбардувальників в день може купляти. Ми почекаємо, ще є міст 20-25 великих, яких вони не розхєрачили за нафтодоллари. Життя ж українців гівно, а ось втрати економіки на рівні *не випити один раз в неділю каву в старбакс* - ось це неприпустимо для німця чи француза.
  • Вася Шевченко f77d76ba
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    Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что США должны "разбомбить Россию до чертиков" в отместку за ее вторжение в Украину.

    Об этом сообщает The Guardian сегодня, 7 марта.
    Издание пишет, что Трамп назвал Организацию Североатлантического договора "бумажным тигром" и заявил, что при его президентстве американские военные выигрывали "стычки" с российскими войсками.

    "США должны поставить китайские флаги на истребители F-22 и бомбить дерьмо из России. А потом мы говорим: "Китай сделал это, мы этого не делали, это сделал Китай", и тогда они начинают драться друг с другом, а мы сидим и смотрим", - сказал Трамп.

    Также политик указал, что он был жестче по отношению к Владимиру Путину, чем любой другой лидер США.
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