Европа не может сразу отказаться от российского газа и нефти, - Джонсон

Премьер-министр Британии Борис Джонсон считает, что ЕС не сможет остановить закупку и потребление российских углеводородов, несмотря на призывы к этому.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьерами Нидерландов и Канады в Лондоне, сообщает корреспондент Европейской правды, информирует Цензор.НЕТ.

Джонсон подчеркнул, что Британия, в отличие от других государств Европы, имеет привилегированное положение по поставкам нефти и газа, потому что не столь зависима от РФ, однако он все равно поддерживает позицию коллег, решивших вывести закупку нефти и газа из-под санкций.

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"Мы должны понимать, что невозможно за одну ночь избавиться от зависимости от нефти и газа, даже от российского. Ни одна страна не может этого сделать. В Британии эта проблема меньше, но все страны в разном положении", - пояснил Джонсон.

Кроме того, по словам британского премьера, лишение зависимости от российских углеводородов является приоритетной задачей: "мы должны двигаться в этом направлении и ускорять это движение".

"Должен быть переходный период, мы должны искать поставщика и искать замену (нефти и газа)", - добавил премьер Британии.

Премьер Нидерландов Марк Рютте также заявил, что такой шаг ударил бы по Европе, включая Украину. "Если вы заставите компании отключиться от нефти и газа из РФ, это будет иметь невероятные последствия, в том числе для Украины", - заявил он, добавив, что поддерживает позицию немецкого канцлера в этом.

Ранее глава правительства Германии заявил, что поставки нефти и газа из РФ вывели из-под санкций из-за энергобезопасности Европы.