Террористическая бомбардировка Харькова 47-м авиаполком ВКС РФ: оккупанты уничтожили 16-этажный дом. ВИДЕО

Вчера оккупанты разбомбили шестнадцатиэтажный дом в Харькове.

Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередной шестнадцатиэтажный дом уничтожен прямым попаданием бомбы. Очевидно, что цель налета – разрушить жилой дом и убить харьковчан, чтобы заставить покинуть родной город. Российские летчики не заслуживают сдачи в плен, это серийные убийцы и относиться к ним нужно соответственно".