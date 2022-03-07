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Террористическая бомбардировка Харькова 47-м авиаполком ВКС РФ: оккупанты уничтожили 16-этажный дом. ВИДЕО

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Вчера оккупанты разбомбили шестнадцатиэтажный дом в Харькове.

Видео в Facebook выложил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Очередной шестнадцатиэтажный дом уничтожен прямым попаданием бомбы. Очевидно, что цель налета – разрушить жилой дом и убить харьковчан, чтобы заставить покинуть родной город. Российские летчики не заслуживают сдачи в плен, это серийные убийцы и относиться к ним нужно соответственно".

Топ комментарии

  • Гыг с Вами
  • Hanka Panyanka
    люди не надо очеловечивать оккупантов, типо молодые им бы жить и жить, у них мамы-папы и пр... они достаточно взрослые, чтобы их отправили убивать и значит достаточно взрослые, чтобы отказаться от убийств и от участия в этой войне...
  • Анатолий Воробей 64c537e3
    Я думаю, що тих цапівських літунов падунов, уже достатньо для показань в Гаазі. А решту треба на землі після катапульти, різати на землі як свиней.
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