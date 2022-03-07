"У нас нет шансов на спасение – нам некуда бежать и нет возможности": Люди с инвалидностью умоляют о спасении из Бучи.

Общественная активистка Ульяна Пчелкина просит об эвакуации людей с ограниченными возможностями из Бучи, где 12 день идут жесткие боевые действия.

Об этом она написала в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

"Наш город с самого начала стал горячей точкой и выбраться отсюда человеку с инвалидностью просто нет возможности. Все пути взорваны, связь с постоянными перебоями. Мы обращаемся ко всем международным миссиям и организациям - остановите российскую агрессию в Украине!" – написала женщина с ограниченными возможностями.

Она указала, что ее дом был под прямым обстрелом из танка, сейчас в городе мародерствуют российские оккупанты.

"У нас нет шансов на спасение - нам некуда бежать и нет возможности! В городе нет никаких коммуникаций. Свет, вода, газ - отсутствуют, температура в квартирах на грани 10-12 градусов. Связи тоже нет, этот пост загружается под обстрелами , с риском для жизни, где хоть немного ловит связь", - подчеркнула Пчелкина.

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Она подчеркивает, что люди с инвалидностью по всей территории оказались заложниками своей инвалидности - "у нас нет доступа к укрытиям, мы не можем добыть себе пищу и воду, необходимые лекарства…".

Пчелкина подчеркнула, что у людей с ограниченными возможностями сейчас почти нет шансов выжить. И обращается ко всем организации за помощью.