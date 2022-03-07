Новости • Оккупированные территории - Крым и Донбасс

Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и поднимают украинские. ВИДЕО

45 35122
В захваченных боевиками районах Луганской и Донецкой областей жители стали собираться на митинги и уничтожать флаги "ЛДНР". А вместо них размещать украинские.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет журналист Денис Казанский.

Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик.

Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно и требуют оккупантов убраться с их земли.

Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги русской весны.

Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и поднимать украинские флаги.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы за#бались жить на стреме в этом гребаном ДНР", - жительница оккупированных Россией территорий. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Ярик Марченко [АГ]
    Дауннецк уже обосрался?? Каждое касапоподрбное существо от туда - за раССейским кораблём... Донецку скоро домой...
  • акаб акабіч
    в Крьіму кцпье пьітается квартирьі продавать
  • Тиамитоксам
    ........появилась возможность людям покинуть тьму и выйти на свет Божий......
    ......а предательской мрази свалить и сгинуть в мордоре.......
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости