Жители Донбасса жгут флаги "ЛДНР" и поднимают украинские. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет журналист Денис Казанский.
Сообщается, что на территориях, еще недавно контролировавшихся Украиной, а теперь захваченные боевиками, начали вывешивать флаги псевдореспублик.
Однако местные жители категорически против. Они выходят на митинги и протесты, снимают эти флаги и вешают украинские. Также они заявляют, что "освобождать" их не нужно и требуют оккупантов убраться с их земли.
Как отмечает Денис Казанский, еще в 2014 году в этих районах было много пророссийских граждан, поддерживавших митинги русской весны.
Однако в 2022 году в этих районах практически не осталось пророссийских граждан. Они за эти годы прекрасно разобрались, что такое Россия и Путин. Потому люди стали выходить на проукраинские митинги и поднимать украинские флаги.