Оккупанты планируют активизировать авиацию, чтобы ударить по крупным городам - ​​Генштаб ВСУ

Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ, сообщает Цензор.НЕТ.

"Силы обороны продолжают вести оборонную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы – в восточной части Донецкого операционного района. Продолжается охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности вдоль государственной границы Украины", - отметили в Генштабе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские войска отразили все атаки на фронте командования Операции объединенных сил

Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника.

"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", - говорится в сообщении.

По информации Генштаба, в населенном пункте Мила Киевской области подразделение из кадыровских наемников производит обстрелы мирного населения.

Также смотрите: Подразделения ВСУ перешли к контрнаступлению под Харьковом, - Сухопутные войска. ФОТОрепортаж

На отдельных направлениях возле Конотопа и Ахтырки враг потерял до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуется перегруппировка и пополнение запасов.

"Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, организованных украинскими властями, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационных властей на отдельных захваченных территориях", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают свои документы и пытаются вернуться на территорию России.