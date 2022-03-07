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Подоляк о переговорах с россиянами: "На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет

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Подоляк о переговорах с россиянами: "На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет
На украино-российских переговорах достигнуты определенные договоренности по гуманитарным коридорам, по другим консультации продолжаются.

Об этом сообщил член переговорной группы, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал он в Twitter.

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"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", - добавил он в видеокомментарии.

Топ комментарии

  • ex_ukrweb
    как с ними ваще можно договариваться, если они даже договоренные зеленые коридоры не соблюдают, а наоборот в момент тишины начинают наступление.
    хотя эвакуация очень нужна, но по сути это трата времени договариваться с этим ублюдками.
  • Лиля Володина 4ae94bdd
    Володимир Сосюра

    То не вітер віє із тьми-домовини,

    То не сови будять помертвілий край.

    Чути плач і стогін з милої Вкраїни...

    Знов москаль мордує мій коханий край.

    Плаче місяць в травах, дощ хатини мочить

    Стогне вітер в ставнях, криші розгорта.

    І в сльозах кривавих мої думи й ночі,

    І в сльозах кривавих воля золота...

    Гей, ти, край зелений! Гей, багнет блискучий...

    Вже в cвій край холодний утіка москаль.

    Скоро встане сонце, і загинуть тучі,

    Як загине в серці днів моїх печаль.

    1918 р. Друкований орган армії УНР - газета "Український козак"
  • Ярик Марченко [АГ]
    СЛАВА БОГУ.. не может быть мира с тем кто пришёл тебя убивать - как-то так.
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