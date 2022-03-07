Подоляк о переговорах с россиянами: "На сегодняшний день результатов, которые существенно улучшают ситуацию, пока нет
Об этом сообщил член переговорной группы, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - написал он в Twitter.
Третий раунд переговоров закончился. Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены. pic.twitter.com/wR0BYPkcVH— Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022
"С точки зрения ключевого политического трека, в который входит и прекращение огня, и перемирие, и вообще окончание боевых действий, интенсивные консультации будут продолжены. На сегодняшний день результатов, существенно улучшающих ситуацию, пока нет. Тем не менее, консультации будут продолжены и мы получим результат", - добавил он в видеокомментарии.