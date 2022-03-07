Российские оккупанты завезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов: Польются тонны информационного дерьма о "безопасности"

В Запорожскую атомную электростанцию ​​российские оккупанты завезли 14 журналистов-пропагандистов.

Об этом в Telegram сообщает пресс-служба "Энергоатома", передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! На Запорожскую АЭС российские оккупанты завезли 14 журналистов – пропагандистов. В ближайшее время от них польются тонны информационного дерьма о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы "убедительно" оправдать ядерный терроризм захватчиков", - говорится в сообщении.

Также запланированы съемки работников станции (конечно же – под дулом автомата) с рассказами о благодарности "асвабадителям", успокаивающие мантры о контроле со стороны специалистов Росатома и готовность принять делегацию МАГАТЭ, "благотворительное" разрешение на продолжение производства электроэнергии для нужд Украины.

"По состоянию на 18:00 на территории ЗАЭС находится около 50 единиц тяжелой техники, боеприпасы, взрывчатка и не менее 400 террористов. Персонал станции работает на энергоблоках, обеспечивая эксплуатацию ядерных установок. Все технические решения руководство станции заставили согласовывать с представителем оккупантов. ЗАЭС и прилегающих территориях находится в норме. Однако в любой момент ситуация может измениться вследствие нарушения захватчиками требований ядерной и радиационной безопасности", - отметили в Энергоатоме.

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