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Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон

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Россия задействовала почти 100% боевой мощи, накопленной ранее на границах Украины, - Пентагон
Высокопоставленное лицо Пентагона заявило, что Россия использовала "почти 100%" боевой мощи, которая была расположена на границе Украины и Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам чиновника, Россия также запустила более 625 ракет по Украине.

Он отметил, что хотя за воздушное пространство над Украиной все еще идет борьба, США оценивают, что президент Зеленский имеет в наличии "подавляющее большинство своих самолетов", а также вооружение "земля-воздух" для защиты украинского воздушного пространства.

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Топ комментарии

  • Amber
    Под Харьковом погиб , практически ,
    полный состав владимирского ОМОНа 👍🏼👍🏼👍🏼
  • A rt fb16bfd9
    Мединский пожаловался на то, что украинская делегация послала его туда же, куда и российский корабель

    «Российская делегация привезла на переговоры проекты документов, но они не были подписаны. Наши ожидания не оправдались», - заявил он.
  • A rt fb16bfd9
    Россия, похоже, выдохлась

    Высокопоставленным должностным лицом минобороны США сообщает, что почти 100% российской боевой мощи, развернутой для вторжения, уже на территории Украины.

    И в этом контексте упор Москвы на прекращение огня для «гуманитарных коридоров» - это совсем не «гуманный» шаг Кремля, нет. Это самая настоящая попытка перевести дыхание, зализать раны, и попытаться понять, почему все пошло не так и что делать дальше.

    Да, Украина несет убытки, да, гибнет и мирное население. Но Украина, будет откровенны, разбила в мелочи миф о «самой величественной армии» мира.
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