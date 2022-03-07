Более 1,7 млн беженцев покинули Украину, - ООН

Более 1,7 миллионов беженцев покинули Украину с начала военного вторжения РФ.

Об этом сообщает агентство ООН по делам беженцев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

В частности, более миллиона беженцев поехали в Польшу. Кроме того, украинцы едут в Венгрию, Словакию, Молдову, Румынию, другие европейские страны.

Ранее Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди назвал такое количество беженцев из Украины "самым масштабным кризисом с беженцами в Европе со времен Второй мировой войны".

Евросоюз решил, на гуманитарную помощь выделить 500 миллионов евро для покрытия расходов стран, куда приезжают украинцы. Эта сумма станет первым траншем, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она пообещала продолжить поддержку Украины. США создадут фонд на 2,5 миллиарда долларов для помощи Украине и принимающим беженцев странам, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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По данным Управления комиссара ООН по правам человека, с 24 февраля по полночь 6 марта зафиксировано 1207 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине: 406 погибших и 801 человек ранен.