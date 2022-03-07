"Этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" - Дуров заверил, что Telegram безопасен для украинцев

Один из основателей Telegram Павел Дуров заявил, что это приложение безопасно для использования украинцами и их данные не разглашаются.

Об этом идет речь в посте Дурова, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если вы следите за моими сообщениями, то знаете, что со стороны мамы я веду свою семейную линию из Киева. Ее девичья фамилия украинская (Иваненко), и по сей день у нас живет много родственников в Украине. Поэтому этот трагический конфликт является личным и для меня, и для Telegram" – написал он.

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"Некоторые задумывались, является ли Telegram менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Разрешите рассказать этим людям, чем закончилась моя карьера в России. Девять лет назад я был генеральным директором VK, крупнейшей социальной сети в России и Украине. В 2013 году ФСБ России потребовала, чтобы я предоставил им частные данные украинских пользователей ВК, которые протестовали против пророссийского президента. Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предательство наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и вынужден был покинуть Россию", - напомнил Дуров.

Он указал, что потерял свою компанию и дом, но "сделал бы это снова без колебаний".

"Многое изменилось: я больше не живу в России, не имею там ни компаний, ни сотрудников. Но одно остается неизменным – я за наших пользователей несмотря ни на что. Их право на конфиденциальность является священным. Сейчас – больше, чем когда-либо ", - подчеркнул Дуров.