Я абсолютно уверен, что Украина победит, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил жесткую уверенность в победе Украины в войне с РФ.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции в Вильнюсе с министром иностранных дел Литвы, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Видим эффект от помощи, которую мы смогли предоставить Украине, и мы продолжаем оказывать ее", - отметил глава Госдепартамента США.

В то же время он подчеркнул, что украинцы демонстрируют невероятное мужество и эффективность в противодействии агрессии РФ, которая изначально имела непропорционально большие силы, чем Украина, и до сих пор способна совершать ужасающие атаки против гражданских.

"Мы стремимся, чтобы это прекратилось как можно скорее, поэтому мы продолжим усиливать давление на Россию, поддерживать Украину", - подчеркнул Блинкен.

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Он в очередной раз подчеркнул, что получение россиянами контроля над определенными городами в Украине не сможет гарантировать им успех.

"Этого не будет. Через неделю, месяц или дольше, я абсолютно уверен, что Украина победит", - подчеркнул госсекретарь США.