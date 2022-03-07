Россию ждет дефолт в апреле, - Morgan Stanley

Россия уже в ближайшие месяцы рискует потерять платежеспособность.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Bloomberg, об этом сообщает американская финансовая корпорация Morgan Stanley.

По прогнозам аналитиков, уже 15 апреля в РФ может произойти дефолт.

"Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием", - написал один из руководителей Morgan Stanley, специалист по кредитованию развивающихся рынков, Саймон Уэвер.

Он сравнил перспективы России с Венесуэлой, которая уже несколько лет испытывает самый тяжелый экономический кризис, связанный с гуманитарной катастрофой.

В середине апреля заканчивается 30-дневный льготный период по купонным выплатам, которые российское правительство должно перечислить обладателям облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах.

Издание отмечает, что сейчас инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за каждый доллар США.

Аналитики сообщают, что дефолт может быть вызван нежеланием российских властей платить иностранным кредиторам в условиях санкций, введенных США и другими западными странами.

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