После российских авиаударов в Житомире и Черняхове произошли пожары на нефтебазах. ВИДЕО

В Житомире и Черняхове (Житомирская область) в результате двух авиаударов РФ произошли пожары на нефтебазах.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает ГСЧС.

"7 марта около 20:20 в результате двух авиаударов произошло попадание в нефтебазы в г. Житомир и пгт Черняхов", - отмечается в сообщении.

В Житомире возникло возгорание резервуара емкостью 10 куб. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В пгт Черняхов произошло возгорание двух полупустых резервуаров, их емкость уточняется. Из рядом расположенных частных жилых домов проведена эвакуация жильцов. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Позже в ГСЧС отметили: "По состоянию на 21:30 в г. Житомир пожар локализован. Продолжается тушение двух резервуаров емкостью по 10 тыс. м. куб. Всего на территории нефтебазы 9 резервуаров. Подразделения ГСЧС готовятся к пенной атаке. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 30 человек и 7 ед. техники ГСЧС.

В пгт Черняхов горит два полупустых резервуара емкостью по 2 тыс. куб. Всего на территории нефтебазы 17 резервуаров. Расстояние до жилых домов около 500-600 м. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 24 человека и 5 ед. техники ГСЧС".