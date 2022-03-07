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Массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе. ВИДЕО

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7 марта массовый митинг за Украину прошел в оккупированном Мелитополе.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом пишет в телеграмме Третья сила.

"Сегодня в г. Мелитополь. Российские каналы показывают то, чего не существует.

Что происходит в городе - большинство жители митингуют против оккупантов и помогают друг другу в решении бытовых вопросов.

Но некоторые местные готовы ждать того, что им обещали оккупанты.

А может это очередь на русский корабль? Слава Нации!", – отмечается в сообщении.

Топ комментарии

  • Jose Rodriguez Gacha
    молодці
  • Чертяка Вредная
    Господи, збережи тих людей!
  • Хроники Хаоса
    Полицаев (ОМОН) в плен не берите пожалуйста. Скоро ОМОН кончится и к вам на утилизацию повезут обычных полицаев. не берите из в плен. Сразу на месте кончайте. https://www.youtube.com/watch?v=EeUqbHo2oXE
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