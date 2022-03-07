Из-за боевых действий обесточены более 1133 населенных пункта, - Минэнерго

По состоянию на 18:00 7 марта 2022 года, в Украине из-за повреждений, обусловленных боевыми действиями, оставались обесточенными (полностью или частично) 1133 населенных пункта и 8074 трансформаторные подстанции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

Отмечается, что без электроснабжения остаются более 742 тысячи потребителей.

В министерстве подчеркивают, что самая сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Донецком регионе - более 233 тысячи абонентов без электроснабжения, полностью отключен г. Мариуполь.

За минувшие сутки 6 марта удалось возобновить электроснабжение около 71 тысячи потребителей, однако из-за активных боевых действий возникают новые повреждения электросетей и обесточивание.

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Без газоснабжения, по состоянию на 18:00 7 марта, остаются около 238,2 тысячи потребителей. В то же время за сутки возобновлено газоснабжение 7529 потребителей.