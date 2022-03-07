Всех пленных российских оккупантов будут удерживать в одном месте, - Монастырский
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Пленных российских оккупантов будут свозить и содержать в одном месте.
Об этом во время телемарафона заявил глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы берем очень много пленных. Многие сами бросают технику, уходят и сдаются нашим силам территориальной обороны, вооруженным силам, просто людям в селах, которые нам сообщают, что операторы российской техники покидают ее и говорят, что хотят уйти. Многих в плен берет Национальная гвардия, Национальная полиция", - отметил Монастырский.
По его словам, сейчас стоит вопрос, где размещать этих пленных.
"Через Министерство юстиции этот вопрос решаем. Все пленники свозятся и будут находиться в одном месте", - сказал министр.