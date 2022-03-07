Новости • Война

Если Европа не может сегодня отказаться от нефти и газа из РФ, она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для России, - Кулеба

25 42830
Если Европа не может сегодня отказаться от нефти и газа из РФ, она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для России, - Кулеба
Если Европа не откажется от российских энергоносителей, то она может сделать кое-что другое, не менее болезненное для РФ.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, европейцы могут очень многое сделать.

"Если они прямо сегодня не могут отказаться от российских нефти и газа, это не значит, что они не могут сделать что-нибудь другое. Не менее болезненно для России. И мы знаем, что это. Мы уже им сказали, что это. Мы внимательно следим за их действиями", - подчеркнул глава МИД.

Смотрите: "#баш бензовоз, тот что с прицепом. #баш бетер. Гори, сука, в аду", - украинские воины уничтожают технику российских оккупантов. ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • olele
    Максим Мирович@MirovichMedia



    Бен Ладен взорвал два дома, после чего был объявлен международным террористом и уничтожен мировым сообществом.
    Но если бы он собрал армию в 200.000 человек и разрушил ракетами тысячи домов - то его бы приглашали на саммиты и вели с ним переговоры.
    Я правильно понял?
  • Алексей Технолог
    Клюй їх, Кулеба- вони на все це ставлення заслуговують!
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    У Бін Ладена не було ядерноі зброі... Гопнік за ядерною бомбою якісно відрізняється від гопніка з ножем. Нажаль таке життя.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости