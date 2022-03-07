Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть сядут и переговорят, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что президент Владимир Зеленский готов ко встрече с Владимиром Путиным.

Об этом глава МИД заявил во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

"Я это еще раз скажу Лаврову. Наш президент не боится ничего. В том числе прямой встречи с Путиным. Если Путин тоже не боится, пусть сядут, поговорят", – сказал министр.

Ранее сообщалось, что главы МИД Турции, Украины и РФ встретятся в Анталии 10 марта.

Позже Кулеба подтвердил эту информацию.

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