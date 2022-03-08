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Китай призвал Россию и Украину к переговорам

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Китай призвал Россию и Украину к переговорам
Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие политическому урегулированию в Украине и призывает Россию и Украину продолжить переговорный процесс, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы призываем Россию и Украину сохранять приверженность общему направлению политического урегулирования и прийти к согласованному решению, которое учитывало бы законные интересы обеих сторон и способствовало крепкому миру и безопасности в Европе", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.

Он подчеркнул: "самое главное сейчас – снизить уровень напряженности, избежать жертв среди гражданского населения, активизировать дипломатические усилия и как можно скорее вернуться на путь политического урегулирования".

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  • Myroslav Hrabovsky
    Перша умова-припинення вогню і вивід всієї російськоі армії з УКРАЇНИ!
  • Лилия Стацкая
    Ми на своїй землі,і наші ЗСУ боронять свої домівки,у Китая дурні забаганки, хай своїх дітей віддає на поругу кацапам ,якщо такі миролюбні.
  • Michael Krishtopa 1df41f20
    Какой мир, если у нас начинается контрнаступление? Вот ********** до границы - тогда можно говорить о мире и возмещении ущерба.
    А Китай бы подсуетился - на Урале бы с ними мы и встретились...
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