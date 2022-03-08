Китай призвал Россию и Украину к переговорам
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Китай приветствует все дипломатические усилия, способствующие политическому урегулированию в Украине и призывает Россию и Украину продолжить переговорный процесс, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Мы призываем Россию и Украину сохранять приверженность общему направлению политического урегулирования и прийти к согласованному решению, которое учитывало бы законные интересы обеих сторон и способствовало крепкому миру и безопасности в Европе", - сказал дипломат на заседании СБ ООН.
Он подчеркнул: "самое главное сейчас – снизить уровень напряженности, избежать жертв среди гражданского населения, активизировать дипломатические усилия и как можно скорее вернуться на путь политического урегулирования".