"Мы будем первыми, а вы будете вторыми", - Зеленский предупредил Запад, что Россия не ограничится Украиной

Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада, что если не остановить войну сейчас, следующими целями России могут быть они.

Об этом он сказал в интервью ABC World News Tonight, информирует Лига, передает Цензор.НЕТ.

"Все думают, что мы далеко от Америки или Канады. Нет, мы в этой же зоне свободы. А когда нарушают и наступают на границы прав и свобод, то вы должны нас защищать, – заявил он. – Потому что мы будем первыми. А вы будете вторыми. Ибо чем больше этот зверь съест, тем больше он захочет еще, еще и еще".

По его мнению, сегодня война в Украине, а завтра может быть "в Литве, Польше, Германии".

Зеленский в очередной раз подчеркнул на необходимости обеспечения воздушной безопасности для Украины.

"Мы не можем допустить, чтобы Россия была только там (в небе. – ред.), потому что они бомбят нас, обстреливают, посылают ракеты, вертолеты, реактивные истребители – много чего, – сказал Зеленский. – Мы не контролируем наше небо" .

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Также он уверен, что президент США Джо Байден может сделать больше, чтобы остановить войну. "Я уверен, что он может, и я хотел бы в это верить. Он на это способен", – сказал Зеленский.