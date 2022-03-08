Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на территории всей Украины, - МВД

Создается впечатление, что РФ дала указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров на территории всей Украины.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Вчера россияне снова заявили о том, что сегодня в 9 утра они планируют возможность гуманитарных коридоров. Я бы очень хотел верить, что все получится. Но, к сожалению, создается такое впечатление, что власти Российской Федерации дали указание своим военным не допускать никаких гуманитарных коридоров по всей территории Украины. Мы понимаем, что там находятся раненые, больные, дети, женщины. И это не только Мариуполь, это Харьков, это Изюм, Тростянец, Буча, Гостомель", – сказал Денисенко в эфире украинских телеканалов во вторник .

Он отметил, что для россиян важно довести ситуацию до того, когда нуждающиеся в эвакуации украинцы "почти отчаятся и начнут проситься в их гуманитарные коридоры, потому что россияне планируют сделать гуманитарный коридор в Россию и Беларусь".

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"Они предлагают вывезти граждан Украины туда и сделать их своими пленными и жертвами телекартинки, которые будут рассказывать о том, как им "трудно" было под украинскими властями и как "хорошо" в Российской Федерации. Я очень надеюсь, что сегодня что-то удастся сделать с гуманитарными коридорами, но вся логика действий Российской Федерации последних дней показывает, что ради телевизионной картинки, для того чтобы попытаться унизить украинцев, лично Путин в Кремле дал указание не делать никаких гуманитарных коридоров", – уточнил Денисенко.

Советник главы МВД Украины также подчеркнул, что ситуация с гуманитарными коридорами де-факто не меняется уже в последние несколько суток.

"Вобщем имеем ситуацию, когда россияне обещают нам гуманитарные коридоры, обещают нам вывезти гражданское население, ежедневно мы организовываем эти процессы, надеемся, что будет возможность гуманитарного коридора, и каждый раз нас, мягко говоря, нас обманывают", - добавил он.