Путин ошибается, думая, что атаки на мирных жителей сломят дух защитников Украины, - Дуда
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Российская "тактика" ведения войны против Украины с обстрелами домов и убийствами мирных жителей не принесет президенту РФ Владимиру Путину желаемый результат и не сломит сопротивление агрессору.
Уверенность в этом выразил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный Twitter главы польского государства.
"Если ВВП (Владимир Путин. – Ред.) думает, что, снося дома и убивая мирных жителей, российская армия сломит волю и дух защитников Украины, они глубоко ошибаются", – пишет он.
Дуда отметил, что общался с президентом Украины по ситуации в стране и обороне от атак оккупантов.
"Как сказал мне Владимир Зеленский, каждый разрушенный дом и каждая последующая жертва, убитая российской ракетой, повышает устойчивость защитников и волю к победе", - говорится в сообщении.