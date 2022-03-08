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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов

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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:

личного состава – почти 12 тысяч человек,

танков ‒ 303 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,

артиллерийских систем –120,

РСЗО - 56,

средства ПВО – 27,

самолетов – 48,

вертолетов – 80 ед,

автомобильной техники – 474,

корабли/катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим", - добавили в Генштабе.

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Топ комментарии

  • walshebneg
    всьо будіт как в Кріму, ви проста зайдьотє
  • Roman I 19915c5b
    ні, 12000 це вже дохлі кацапи 😁✊🇺🇦
  • экзорцист
    Це пораховані. А скільки ще їх по тилах, здохлих по госпіталях, роздертих вибухами в тилу окупантів... Абуде більше, смію вас завірити.
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