Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: почти 12 тыс. человек, 303 танка, 1036 бронированных машин, 48 самолетов, 80 вертолетов
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Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 (включительно) ориентировочно составили:
личного состава – почти 12 тысяч человек,
танков ‒ 303 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1036 ед,
артиллерийских систем –120,
РСЗО - 56,
средства ПВО – 27,
самолетов – 48,
вертолетов – 80 ед,
автомобильной техники – 474,
корабли/катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий. Доверяйте только проверенным источникам, не поддавайтесь панике и продолжайте тотальное сопротивление. Вместе победим", - добавили в Генштабе.