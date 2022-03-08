Янукович "по-отцовски" посоветовал Зеленскому "любой ценой остановить кровопролитие"

Президент-беглец Виктор Янукович обратился к действующему президенту Владимиру Зеленскому с призывом "любой ценой остановить кровопролитие".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости".

"Хочу по-президентски и даже немного по-отцовски обратиться к Владимиру Зеленскому... Я хорошо понимаю, что у вас много "советчиков", но лично вы обязаны любой ценой остановить кровопролитие и достичь мирного соглашения. Этого от вас ждут в Украине, Донбассе и России. Вам будут благодарны украинский народ и ваши партнеры на Западе", - уверяет беглец.

Читайте также: Если Путин не боится встречи с Зеленским, пусть сядут и переговорят, - Кулеба

Отметим, что в обращении Янукович повторяет основные месседжи российской пропаганды о якобы зверствах националистических батальонов на Донбассе во время АТО. Впрочем, он ни словом не упрекает Россию, которая всячески разжигала конфликт на Донбассе, а 24 февраля 2022 года открыто вторглась на территорию Украины.



