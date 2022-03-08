Четверо гражданских погибли в результате вражеских обстрелов на Николаевщине
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
"7 марта, после вражеских обстрелов, в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, их доставили в больницы.
По информации ГСЧС, на вызовы реагировали подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На пожарах эвакуировано 8 человек. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются.
К ликвидации последствий пожаров и событий в общей сложности привлекалось 15 единиц техники ГСЧС и 32 спасателя.
Также сообщается, что двумя пиротехническими группами изъято из жилищного сектора 15 боеприпасов.