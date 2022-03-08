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Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу

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Россия угрожает прекратить поставки газа в Европу
В РФ заявили, что европейские политики своими заявлениями подталкивают Россию прекратить поставлять газ в Европу.

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил 7 марта, что Россия может ответить на запрет работы газопровода "Северный поток – 2" остановкой работы "Северного потока – 1". Об этом сообщает Гордон со ссылкой на Интерфакс, передает Цензор.НЕТ.

"Мы понимаем, что в связи с необоснованными обвинениями в адрес России по энергетическому кризису в Европе и введение запрета на "Северный поток – 2", у нас есть полное право принять "зеркальное" решение и наложить эмбарго на прокачку газа через газопровод" Северный поток - 1", который сегодня загружен на максимальном уровне 100%", - подчеркнул он.

Новак добавил, что Россия пока такого решения не принимает, "хотя европейские политики своими заявлениями и обвинениями в адрес России к этому подталкивают".

Bloomberg отмечает, что это заявление прозвучало после дня сильных колебаний на европейских газовых рынках, когда цены в какой-то момент выросли почти на 80% из-за опасений перебоев с поставками из России.

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Как отмечает BBC, ЕС получает примерно 40% своего газа и 30% своей нефти из России, и у него нет вариантов легкой замены в случае перебоев с поставками.

В то же время, на фоне вторжения РФ в Украину в ЕС заявили о разработке плана, который позволит быстро избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Потому что украинская армия выдает России сейчас ******** с такой скоростью и таким количеством, что у мира появился реальный шанс закончить с этим государственным недообразованием уже в этой серии.
    Мы больше не хотим оставлять решение этой проблемы нашим детям.
    Мы теперь хотим решить её сами.
    Всем миром.
    Сейчас.

    А значит - да, разрушенные русские города. Да, бомбардировки Москвы. Да, экономический коллапс и нефть в обмен на продовольствие. Да, жареная собачатина в бочках на Тверской и вооруженные алкоголики на блок-постах Моховой. Да, исчезающие на подвалах граждане. Простые слесари и водители автобусов. Да, чудовищная ошибка. Да, банды беспризорников, республика ШКИД и у кошки четыре ноги.
    Весь тот полный ******, который вы годами устраивали Украине - и вообще всем по периметру - а в последние десять дней даже и его перевели на новый уровень, должен теперь придти к вам. С Иловайском. С обстрелом мирных коридоров для эвакуации под Мариуполем. С бомбардировками Харькова. С гуманитарной катастрофой в Волновахе. С толпами детей в эвакуационных эшелонах на вокзалах. С новрожденными в метро во время воздушной тревоги.
    Всё это должно придти в ваши города.
    В ваши дома. В ваши квартиры.
    В ваши подвалы под завалами ваших домов и квартир.
    Вы. Должны. Пережить. Всё это. Сами.
    Чтобы «николи знову» сами каленым железом выжигали на своих окнах каждый год 22.02.
    Чтобы на лбу у себя выжигали. Сами.
    Иначе не бывает. Иначе не дойдет.
    Извините, такова се ля вя. - Бабчєнко
  • Roman I 19915c5b
    Русскій ванючій газ - іді нах#й !
  • svoroncov
    Чекаємо з нетерпінням
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