Новости • Агрессия России против Украины, Война

Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - Домбровскис

10 52337
Путин может атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине, - Домбровскис
Президент России Владимир Путин может бросить вызов НАТО и атаковать страны Балтии, если его не остановят в Украине. Потому Евросоюз обязан поддерживать Киев.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Если мы не поддержим Украину, это (российская агрессия, - ред.) не остановится в Украине. Очевидно, что Путин сейчас находится в каком-то агрессивном военном настроении, и, к сожалению, вполне вероятно, что эта агрессия продолжится и в других странах", - отметил он.

По его мнению, под удар могут попасть страны Балтии.

Также читайте: НАТО создало воздушный мост для поставок оружия в Украину, - The Wall Street Journal

"Достаточно посмотреть на усиление агрессивной риторики России и заявления о том, что Россия поддерживает интересы Беларуси в доступе к Балтийскому морю, а также усиление антибалтийской риторики - во всяком случае, в Украине это также началось с усиления антиукраинской риторики", - добавил Домбровскис.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Володимир Начинка a8144ae9
    Не може, а так точно й буде.
  • Родион Ивашин
    А НАТО знову буде висловлювати занепокоєння. Може, навіть глибоке.
  • Первый Второй
    Острова были незаконно оккупированы Россией в 1945-м.
    Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал южную часть Курильских островов «территорией, над которой Япония имеет суверенитет».
    Об этом Кисида заявил во время выступления в Сейме в понедельник, 7 марта, передают японские издания JIJI и Yomiuri.
    «Северные территории являются территорией, присущей Японии, территорией, над которой Япония имеет суверенитет», - заявил премьер-министр Японии.
    Отметим, в последние годы, говоря о Курилах, власти Японии воздерживались от формулировки «исконные территории». На 12-й день войны РФ с Украиной Токио решил публично вернуться к этому вопросу.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости