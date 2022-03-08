Прекращен поиск людей под завалами аэропорта Винницы. Достали тело последнего погибшего
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В Виннице 8 марта прекратили поиск людей под завалами винницкого аэропорта – достали тело последнего погибшего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщило ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
"8 марта завершены работы по поиску людей под завалами админздания на территории аэропорта "Винница". Спасатели деблокировали 16 человек, из них 10 погибших (6 гражданских, 4 военных)", - говорится в сообщении.
По состоянию на вечер 7 марта спасателям удалось деблокировать из-под завалов разбитого российскими ракетами аэропорта 15 человек, из них 9 погибших. Из сообщения следует, что нашли еще одного погибшего.
Сегодня в Виннице будут хоронить погибших в результате обстрела аэропорта.
Напомним, что 6 марта российские войска обстреляли винницкий аэропорт, уничтожив админздания.