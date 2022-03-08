РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, МИД работает над принятием на этой неделе новых болезненных санкций Европейского Союза против России
Санкции
- Япония ввела персональные санкции против еще 20 россиян, причастных к организации военного вторжения России в Украину. В список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак
- Австралия ужесточает санкции против России и ее граждан. Санкционные меры ударят, в частности, по российским пропагандистам
Финансовая помощь
- Всемирный банк одобрил 723 миллиона долларов в виде ссуд и грантов для Украины
- Польский банк BGK выделил 30 миллионов польских злотых (около 6,7 миллионов долларов) в помощь Украине
Изоляция РФ
Россия все глубже погружается в пучину глобальной изоляции.
- По данным Castellum.ai, глобальной базы данных для отслеживания санкций, Россия обошла Иран и Северную Корею и превратилась в наиболее подсанкционное государство в мире из-за его вооруженного вторжения в Украину
- Международная корпорация Procter & Gamble заявила, что остановит все новые капиталовложения в России
- Австралийская нефтеперерабатывающая компания Viva Energy отказалась от закупок сырой нефти у российских компаний
- Американская компания-производитель косметики Estee Lauder временно останавливает коммерческую деятельность в России
- Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами
-Японский автопроизводитель Nissan планирует остановить производство на своем заводе в России
- Национальный медийный регулятор в Латвии запретил ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media
-Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже.
Депутинизация мира
- Администрация видеохостинга YouTube удалила каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева
- По прогнозам американского банковского холдинга Morgan Stanley & Co, уже в апреле Россия может объявить дефолт, не имея возможности произвести выплаты по внешнему долгу.
Гуманитарная помощь
- Актер Леонардо ди Каприо пожертвовал на нужды Вооруженных сил Украины 10 миллионов долларов
- Международная авиационная группа Avia Solutions Group предоставила дополнительные 400 тысяч евро в поддержку организаций в Украине
-Литовская конфедерация промышленников объявила о сборе помощи для Украины