РФ все глубже погружается в пучину глобальной изоляции, - оперативная обстановка на дипломатическом фронте от МИД Украины по состоянию на 10:00 8 марта

13 день тотального сопротивления украинского народа вооруженной агрессии РФ. Борьба идет, в том числе на дипломатическом фронте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Как отмечается, МИД работает над принятием на этой неделе новых болезненных санкций Европейского Союза против России

Санкции

- Япония ввела персональные санкции против еще 20 россиян, причастных к организации военного вторжения России в Украину. В список вошли пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак

- Австралия ужесточает санкции против России и ее граждан. Санкционные меры ударят, в частности, по российским пропагандистам

Финансовая помощь

- Всемирный банк одобрил 723 миллиона долларов в виде ссуд и грантов для Украины

- Польский банк BGK выделил 30 миллионов польских злотых (около 6,7 миллионов долларов) в помощь Украине

Изоляция РФ

Россия все глубже погружается в пучину глобальной изоляции.

- По данным Castellum.ai, глобальной базы данных для отслеживания санкций, Россия обошла Иран и Северную Корею и превратилась в наиболее подсанкционное государство в мире из-за его вооруженного вторжения в Украину

- Международная корпорация Procter & Gamble заявила, что остановит все новые капиталовложения в России

- Австралийская нефтеперерабатывающая компания Viva Energy отказалась от закупок сырой нефти у российских компаний

- Американская компания-производитель косметики Estee Lauder временно останавливает коммерческую деятельность в России

- Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase заблокировала более 25 тысяч кошельков, связанных с россиянами

-Японский автопроизводитель Nissan планирует остановить производство на своем заводе в России

- Национальный медийный регулятор в Латвии запретил ретрансляцию 18 российских телеканалов, связанных с Gazprom Media

-Гонконгская фьючерсная биржа приостанавливает торговлю фьючерсами на Московской валютной бирже.

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Депутинизация мира

- Администрация видеохостинга YouTube удалила каналы российского пропагандиста Владимира Соловьева

- По прогнозам американского банковского холдинга Morgan Stanley & Co, уже в апреле Россия может объявить дефолт, не имея возможности произвести выплаты по внешнему долгу.

Гуманитарная помощь

- Актер Леонардо ди Каприо пожертвовал на нужды Вооруженных сил Украины 10 миллионов долларов

- Международная авиационная группа Avia Solutions Group предоставила дополнительные 400 тысяч евро в поддержку организаций в Украине

-Литовская конфедерация промышленников объявила о сборе помощи для Украины