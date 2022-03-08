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Зеленский о блокаде войсками РФ Мариуполя: В городе от обезвоживания умер ребенок, это впервые со времен вторжения нацистов

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Зеленский о блокаде войсками РФ Мариуполя: В городе от обезвоживания умер ребенок, это впервые со времен вторжения нацистов
В заблокированном войсками РФ Мариуполе умер ребенок от обезвоживания.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мариуполь - хороший и трудолюбивый город без всякой злобы, его окружили, заблокировали, специально истощают. Специально заблокировали подвоз пищи и воды, в Мариуполе впервые за десятки лет, и впервые со времен вторжения нацистов от обезвоживания умер ребенок. Услышьте меня, уважаемые партнеры, от обезвоживания умер ребенок в 2022 году", - подчеркнул глава государства.

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Топ комментарии

  • Bad Robot
    Смерть московским оккупантам!!!
    Свободу народам РФ!!!
  • Іван Гриць
    нету пол милиона.Кто тебе такую ерунду сказал?От силы украинских войск 120 тыс.+ 100 тыс. тероборона.
  • Porol ferton
    І все одно готовий до переговорів з нацистами
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