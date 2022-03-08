Враг продолжает атаковать Мариуполь, не выпуская людей из города, - "Азов"
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Сегодня, 8 марта, россияне продолжили атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Азова.
"Срочно! Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дорог от мин, сняты инженерные заграждения и прочее. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".