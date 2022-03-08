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Враг продолжает атаковать Мариуполь, не выпуская людей из города, - "Азов"

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Сегодня, 8 марта, россияне продолжили атаку на Мариуполь, не выпуская людей из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Азова.

"Срочно! Специально для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчистка дорог от мин, сняты инженерные заграждения и прочее. Прямо сейчас, не выпуская мариупольцев из города, враг начал атаку на Мариуполь именно в этом направлении".

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Топ комментарии

  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Свині
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    Ці нелюди навіть не хочуть забирати своїх трупів.
  • Alex_Dimitrov
    Чего и следовало ожидать
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