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РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский

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РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский
Войска РФ несут потери на территории Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уничтожаем оккупантов везде, где только можем, но есть еще небо. Сотни российских крылатых ракет, боевых самолетов, вертолетов. Мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине" , – заметил глава государства.

"Но у них достаточно машин для убийства, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500 кг бомб, чтобы сбрасывать их на нас", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Алексей Технолог
    Рашка має бути знищена як держава!
  • Алексей Технолог
    От тільки Україна точно не має загинути при цьому, як 300 спартанців, що захищають боягузів з блоку НАТО.
  • Микола Мазуренко 7ef4c839
    Раша не повинна мати військову авіацію і Чрноморський флот!!!
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