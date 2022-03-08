РФ за 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за 13 дней войны в Украине. Но у них еще достаточно машин для убийства, - Зеленский

Войска РФ несут потери на территории Украины.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы уничтожаем оккупантов везде, где только можем, но есть еще небо. Сотни российских крылатых ракет, боевых самолетов, вертолетов. Мы их уничтожаем. Россия за прошедшие 30 лет не потеряла столько авиационной техники, сколько за эти 13 дней войны в Украине" , – заметил глава государства.

"Но у них достаточно машин для убийства, еще достаточно ракет для террора, еще достаточно 500 кг бомб, чтобы сбрасывать их на нас", - добавил он.

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