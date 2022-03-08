Новости • Война

Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский

5 66065
Ответственность за каждую смерть от авиаударов - на тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, - Зеленский
13 дней, пока войска РФ бомбят украинские города, мы слышим от партнеров только обещания.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы слышим только обещания. Говорят, вот-вот будет помощь в небе, будут самолеты, нам их передадут. Вина за каждую смерть каждого человека в Украине от авиаударов и в заблокированных городах, безусловно, на российских военных, на тех, кто отдает и кто выполняет эти преступные приказы, кто нарушает все правила ведения войны, кто сознательно уничтожает украинский народ, вина на оккупантах, но ответственность за это - и на тех, кто уже 13 дней не может принять где-то там на Западе, где-то там в кабинетах, очевидно, необходимо решение. На тех, кто до сих пор не обезопасил украинское небо от российских убийц, от авиаударов. Хотя может. Кто не помогает снять блокаду", - отметил глава государства.

Также читайте: Красный Крест запретил наносить эмблему на эвакуационный транспорт. Очень влиятельные люди решили поставить крест на украинцах, - Зеленский

Топ комментарии

  • Pan Lipko
    Загадка від головнокомандувача:Спочатку 4 місяці сіяли паніку і нагнітали, а тепер не убезпечили українське небо. Хто ж це такі?
  • Alex_Dimitrov
    честно говоря про себя, как главнокомандующего и главу страны забыл... за 2.5 года можно было ПВО наладить и самолетов достать, да и много чего можно было... но строил дороги
  • Яy
    абсолютно точно, але про це ми з ним і його ЗЕсвинями будемо балакати після закінчення війни. Ми згадаємо тобі, ****, велике будівництво і твоє: "нєразганяйтє панку"
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости