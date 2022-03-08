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Российские чиновники считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, придуманная ими же, - Подоляк

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Российские чиновники считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, придуманная ими же, - Подоляк
Российское руководство действительно считает, что армия РФ сражается с нацистами и националистическими батальонами в Украине, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Российские чиновники действительно считают, что они воюют с нацистами и националистическими батальонами. Это какая-то сюрреалистическая история, которую они сами себе придумали. Они таким образом оправдывают свои агрессивные, по сути, террористические действия в Украине. И они до сих пор не поняли, что это вообще не "продается". Не "продается" нигде, кроме самой России", - сказал Подоляк в видеообращении, обнародованном в твиттере во вторник, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, РФ сама отключилась от глобального информационного пространства, загнав себя в "ловушку вымышленной истории".

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"Сами с собой воюют. То есть убивают наших людей, а воюют со своими страхами. Поэтому давайте откровенно: мы с ними воюем за правду, за то, что мир совсем другой, за то, что русской правды не существует, за то, что никаких нет нацистов, кроме самой РФ, использующей фантастически плохие технологии, нет", - подчеркнул советник главы ОП.

Он добавил, что Украина побеждает по всем направлениям.

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Топ комментарии

  • Myroslav Hrabovsky
    Все вони знають і розуміють. Мантри про нацистів повторюють для суду в майбутньому.
  • Галина Шалаева 6370bbe2
    Та не верят они в это, он осознанно нас уничтожают.
  • Дин Проффитт
    Ничего они не вважають .Они всё прекрасно знают и понимают .Потому и дурака очередной раз включают . А Подоляк типа у них в адвокатах ?
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