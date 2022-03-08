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Враг начал атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, - ООС

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Враг начал атаку в направлении гуманитарного коридора в Мариуполе, - ООС
Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

"Срочно! Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д. Однако, оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора. Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Alex Bylim acfe5d4d
    життя щє не навчило шо ватним тварям вірити неможно, рузька тварина то ************* створіння в світі
  • Dmitri 18251fb2
    они хотят под прикрытием беженцев зайти в город. старинная кацапская тактика.
  • NAN d3a03dc7
    *** сколько раз одно и то же. Какие могут быть гумконвои?? Какие переговоры? С кем??
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