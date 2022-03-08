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Буду обращаться непосредственно к народам мира, если его лидеры не будут прилагать усилия, чтобы остановить войну, - Зеленский

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Буду обращаться непосредственно к народам мира, если его лидеры не будут прилагать усилия, чтобы остановить войну, - Зеленский
Для того чтобы украинское небо снова стало безопасным, нужна конкретная помощь всего западного сообщества.

Об этом сегодня на брифинге заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"Я буду обращаться непосредственно к народам мира, если его лидеры не будут прилагать все усилия, чтобы остановить эту войну. Этот геноцид. Конечно, мы продолжаем говорить с партнерами. С лидерами, парламентариями всех стран, которые знают, как помочь Украине. У нас очень насыщенные переговорные сутки. Я говорил с президентом Литвы Гитанасом Науседой. Народ Литвы стоит бок о бок с украинцами всегда в этой борьбе. Мы чувствуем помощь и ценим. Говорил с президентом Европейского совета, нашим другом Шарлем Мишелем. Общался с премьер-министром Индии господином Моди. Но есть вещи, которые решаются не в переговорах, которые не зависят непосредственно от нас. А только – от человечности, которая должна победить в ведущих столицах. Должна победить страх. Должна победить любые выгоды", - заметил глава страны.

По словам Зеленского, для того чтобы украинское небо снова стало безопасным, нужна конкретная помощь всего западного сообщества.

"Мы можем сделать это вместе как люди, с миром. А если мир будет в стороне – он потеряет себя. Навсегда. Потому что есть безусловные ценности. Для всех одинаковые. Прежде всего – это жизнь. Право на жизнь для каждого. Именно то, за что мы боремся в Украине. Очень сильно, с нашими военными. Именно то, чего нас хотят лишить эти слабые оккупанты. Именно то, что должен защитить весь мир", - резюмировал он.

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