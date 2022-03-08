Полк "Азов" опубликовал имена российских оккупантов, которые хотели прорваться в Мариуполь. СПИСОК

Бойцы полка "Азов", защищая Мариуполь, провели эффективную контрнаступательную операцию и разбили подразделения 102 мотострелкового полка 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа с местом дислокации г. Новочеркасск Ростовская область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такая информация появилась на телеграм-канале "Азова".

"К нам попала документация врага, в том числе поименные списки оккупантов, пытавшихся прорваться в Мариуполь", - говорится в сообщении.

Военные призвали украинцев искать этих солдат в соцсетях, писать их друзьям и родным, информировать, что российским оккупантам пора возвращаться домой, пока у них еще такая возможность.

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Также среди вражеской документации были найдены рапорты на отказ от участия в войне против Украины.