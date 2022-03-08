В результате ночной бомбардировки войсками РФ Сум погиб 21 человек, в том числе двое детей

В результате авиаудара, нанесенного российскими оккупационными войсками по жилым кварталам Сум поздно вечером 7 марта, погиб 21 мирный житель, в том числе двое детей.

Об этом сообщила в Facebook 8 марта прокуратура Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

По факту гибели гражданских прокуратура приступила к уголовному производству по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

"По данным следствия, военнослужащие ВС РФ, нарушая правила ведения войны, около 22:35 7 марта нанесли авиаудар по жилому сектору в районе улиц Романской и Спартака в Сумах. На месте авиаудара утром 8 марта обнаружены тела 21 человека, среди них двое детей. Количество пострадавших устанавливается", – говорится в сообщении.

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