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Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность, - ГБР

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Все правоохранители и госслужащие, которые на захваченных территориях помогают врагу, понесут строгую ответственность, - ГБР
Государственное бюро расследований во взаимодействии с другими правоохранительными органами фиксирует все факты помощи агрессору со стороны чиновников и правоохранителей.

В ГБР призвали граждан сообщать о подобных фактах, в частности, обращаясь на горячую линию +38 (044) 300 27 07. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Территориального управления ГБР в Киеве, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все правоохранители и госслужащие, которые на территориях, захваченных врагом помогают ему, понесут строгую ответственность перед законом, - отметили в бюро. - К счастью, такие случаи единичны и подавляющее большинство госслужащих и правоохранителей добросовестно выполняют свои обязанности, помогают, даже ценой своей жизни. Но ни один коллаборант не уйдет от ответственности, наша земля будет освобождена как от них, так и от оккупантов".

В бюро проинформировали, что продолжают выполнять свои обязанности и в отношении других правонарушений, относящихся к его полномочиям.

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Топ комментарии

  • Gp An
    Штепа тому яркий пример...очередной трындеж и не более - как завтра услышим "не надо охоты на ведьм" и т.п.
  • Dmitri 18251fb2
    реальную ответственность, прямо на месте. как положено при военном положении
  • Сергей Осадчий bf081de4
    А ті, хто не допомогає ворогу, а тупо змився з робочих місць подалі на Захід?
    Їм нічого?
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