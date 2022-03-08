Зеленский сменил главу Кировоградской ОГА. На эту должность назначен мэр Кропивницкого
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Владимир Зеленский уволил Марию Черную с должности главы Кировоградской ОГА. Указ об этом, датированный 7 марта, опубликован на сайте главы государства. Причина увольнения в документе не указана.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Следующим решением Зеленский назначил на этот пост Андрея Райковича. Бывший глава Кропивницкого, 65-летний Андрей Райкович на своей странице в Facebook обратился к жителям Кировоградской области:
"Во время войны, героической борьбы нашего народа с российским агрессором за свою землю, за свою свободу, за мир в Европе, это доверие и эта ответственность умножается почти на миллион. Потому что столько нас в центре Украины. Я оперативно принимаю управление областью. Главное – оборона границ, потому что вражеские колонны уже пытались ворваться на Кировоградщину."