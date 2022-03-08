В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
На электронный ящик [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, в основном касающихся повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области.
Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются.
К лицам, решившим нажиться в военное время, принимаются необходимые меры.
Для удобства пользователей и в целях оперативного реагирования, БЭБ разработан телеграм-бот: https://t.me/StopOverpriceBot
"БЭБ обращается к гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного потребления или услуги, сообщайте об этом через бот. В частности, подробно опишите ситуацию: укажите город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавьте фото/ видео события: Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua - говорится в сообщении.