В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот

БЭБ консолидирует информацию о необоснованном повышении цен на проживание, товары и услуги со стороны недобросовестных предпринимателей и компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На электронный ящик [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, в основном касающихся повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области.

Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются.

К лицам, решившим нажиться в военное время, принимаются необходимые меры.

Для удобства пользователей и в целях оперативного реагирования, БЭБ разработан телеграм-бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЭБ обращается к гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного потребления или услуги, сообщайте об этом через бот. В частности, подробно опишите ситуацию: укажите город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавьте фото/ видео события: Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua - говорится в сообщении.