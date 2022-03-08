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В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот

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В БЭБ взялись за предпринимателей, необоснованно повышающих цены. Для жалоб запустили телеграм-бот
БЭБ консолидирует информацию о необоснованном повышении цен на проживание, товары и услуги со стороны недобросовестных предпринимателей и компаний.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

На электронный ящик [email protected] уже получено более 100 сообщений от граждан, в основном касающихся повышения цен на продукты питания и жилье. Больше всего сообщений поступило из Львовской области.

Все обращения сразу фиксируются и обрабатываются.

К лицам, решившим нажиться в военное время, принимаются необходимые меры.

Для удобства пользователей и в целях оперативного реагирования, БЭБ разработан телеграм-бот: https://t.me/StopOverpriceBot

"БЭБ обращается к гражданам, которым известны случаи необоснованного повышения цен на жилье для переселенцев, товары повседневного потребления или услуги, сообщайте об этом через бот. В частности, подробно опишите ситуацию: укажите город, адрес, дату и время происшествия. По возможности добавьте фото/ видео события: Обобщенные результаты обработки сообщений можно отслеживать на официальном телеграм-канале БЕБ: https://t.me/esbu_gov_ua - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Leshek
    Герег за причинное место взять нужно. Пустая металлическая канистра 20 литров для бензина в Эпицентре 1200 гривен. Она из золота или серебра? Написал в чат боте .
  • Андрій Орженік-Містюк
    В першу чергу перевірити відпускну ціну на складах,підприємці змушені там затарюватись по тій ціні шо виставлена,а потім вже шерстити підприємців,які завищують необгрунтовано.
  • Володимир Шевченко 805b5da6
    ІнфоВійська України/Ukraine


    @i_army_org

    ·
    2 ч



    В ответ
    @EuroMaydan

    Ви *********? Вас ***** просили 500 разів під час війни не вносити розлад. Якщо ми зараз почнемо публічно згадувати як Зе 2,5 роки "готував" армію це чимось допоможе? Чи вас перекупила русня вже?
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