Нардеп Василевская-Смаглюк – Красному Кресту: Помогите роженицам, рожающим в подвалах, детям, которым оторвало руки и ноги. Организуйте коридор

Народный депутат Украины Ольга Василевская-Смаглюк публично обратилась в Красный Крест с просьбой обеспечить гуманитарные коридоры для жителей Киевской области.

Такое обращение она разместила на своей странице в Фейсбук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Огромные деньги со всего мира перечисляют жители планеты на помощь Красному Кресту, - написала нардеп. - К сожалению, Красный Крест не предпринимает никаких действий по обеспечению коридора для гуммпомощи детям и женщинам, сидящим в подвалах Бородянки, Немишаево, Бучи, Ворзеля, Гостомеля, Ирпеня, Иванкова, Полесья, Дымера. Почему Красный Крест отстранился от горя украинских женщин и детей? Почему нет коридора гумпомощи и эвакуации? Почему Вы не помогаете вашим представителям в Украине организовать эти коридоры?", - пишет нардепка.

"Помогите нам, нашим детям, роженицам, рожающим в подвалах, детям, которым оторвало руки и ноги, мамам. Вы не можете пройти мимо горя, которое охватило наши семьи. Пожалуйста, организуйте коридор. Все, что зависит от нас, мы сделаем. Но впереди должно идти Ваше знамя", - добавляет она.

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