Нефтегазовый гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России: "Мы допустили ошибку и нам жаль"

Нефтяной гигант Shell полностью останавливает покупку нефти из России на спотовом рынке, а также работает над тем, чтобы полностью исключить российскую нефть из поставок.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу Shell, передает Цензор.НЕТ.

"Мы четко отдаем себе отчет, что наше решение на прошлой неделе приобрести российскую сырую нефть для переработки на такие продукты, как бензин и дизельное топливо, – несмотря на то, что мы думали о безопасности поставок – было неправильным, и мы извиняемся", – пишет Shell.

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Как и раньше, компания планирует передать доходы от этой нефти в пользу фонда для помощи украинцам. Компания все же, решила "немедленно прекратить покупку российской нефти на спотовом рынке, и не продлевать срочные контракты".

Одновременно с этим компания будет обсуждать с правительствами ряда стран изменение цепочки поставок сырой нефти, чтобы исключить российское сырье.

"Мы будем пытаться сделать это как можно скорее, но физическое расположение и доступность альтернатив означают, что это может занять недели и приведет к снижению пропускной способности некоторых наших НПЗ", - пояснила компания.

Shell планирует свернуть станции технического обслуживания и работы с авиационными горюче-смазочными материалами в России. Компания будет рассматривать наиболее безопасный способ сделать это, процесс начнется немедленно.

Также компания будет поэтапно изымать российские нефтепродукты, трубопроводный газ и СПГ. "Это сложный вызов. Изменение этой части энергетической системы потребует согласованных действий со стороны правительств, поставщиков энергии и потребителей, а переход на другие виды энергоснабжения будет продолжаться гораздо дольше", – объясняет Shell.