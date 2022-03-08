Разведка выложила список военных преступников из флота России, обстреливающих города Украины ракетами. СПИСОК

Главное управление разведки МОУ обнародовало перечень военных преступников военно-морского флота России, участвующих в убийствах мирных граждан Украины и совершении ракетных обстрелов украинских городов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует сайт Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В результате ночной бомбардировки войсками РФ Сум погиб 21 человек, в том числе двое детей

Как отмечается, к нанесению ракетных ударов крылатыми ракетами "Калибр" морского базирования привлекались: Фрегат "Адмирал Эссен", командир – капитан 2 ранга Александр Смирнов; малый ракетный корабль "Грайворон", командир – капитан 3 ранга Глеб Александрович Козаков; подлодка "Новороссийск", командир - капитан 3 ранга Игорь Игоревич Шведа; подлодка "Великий Новгород", командир - капитан 2 ранга Сергей Михайлов; Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков", командир – капитан 1 ранга Игорь Михайлович Крохмаль; Фрегат "Адмирал флота Касатонов", командир – капитан 2 ранга Алексей Викторович Рябоштан.

Также сообщается, что к нанесению ударов по территории Украины привлекались патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", командир – капитан 3 ранга Тугарин Егор Витальевич (Предатель ВМС Украины); патрульный корабль "Василий Быков", командир – капитан 3 ранга Козьяков Виталий.

Также опубликованы фотографии, номера телефонов этих людей, ссылки на страницы в соцсетях, имена и фамилии членов их семей.

Как сообщал Укринформ, ранее ГУР обнародовало перечень пилотов ВКС России, бомбящих украинские города, а также их страницы в соцсетях и родственные связи.