Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма не соответствует действительности, – Арестович

Сообщение о захвате российскими оккупантами Изюма в Харьковской области не соответствует действительности, заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сообщение о том, что противник якобы захватил город Изюм не соответствует действительности. Там сейчас ведутся бои. Противник терпит поражение", - сказал Арестович на брифинге во вторник.

Он сообщил, что ВСУ продолжают оборонную операцию по удержанию противника на оперативных направлениях – Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье.

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