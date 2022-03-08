Темпы продвижения российской армии по территории Украины существенно замедлились, - Арестович

Темпы продвижения русской армии по территории Украины существенно замедлились. Пока враг не представляет существенной угрозы. Основные усилия оккупанты бросили на информационно-психологические операции против населения Украины.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил сегодня на брифинге, передает Цензор.НЕТ.

"Темпы продвижения врага существенно замедлились. Сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, оккупанты практически остановлены. Те силы, которые продолжают двигаться вперед, двигаются малыми силами, проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех городах, которые они отмечают в своих информационных сообщениях", – сказал Арестович.

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Он также отметил, что не преуспев ни на земле, ни в воздухе враг бросил основные усилия на информационно-психологические операции против населения Украины.

По словам Арестовича, Вооруженные силы Украины и другие украинские силы обороны продолжают оборонную операцию по удержанию врага по таким направлениям, как: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Он заявил, что вражеские войска пытаются продвигаться на этих направлениях, но несут потери в результате ударов ракетных и артиллерийских войск ВСУ, а также наземных частей.

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Арестович также подчеркнул, что героически держатся города Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков и Ахтырка.